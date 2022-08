Torbjörn Flygt slår mot mörkblått medelklassliv

Född: 1964

Bor: I Malmö

Aktuell: Med "Slugger", den tredje romanen om Johan Kraft.

Andra böcker: Debuterade 1995 med "Längsta ögonblicket". Fick sitt genombrott med "Underdog" 2001, som belönades med Augustpriset. Tio år senare kom fortsättningen "Outsider". Han har också skrivit bland annat "Verkan" och "Flyktvägar". 2006 debuterade han som dramatiker på Malmö Dramatiska Teater med "Karriär", en samtidssatir om arbetsmarknaden.

Framtidsplaner: Vill skriva fler böcker om Johan Kraft, men först något annat. "Nu ska jag ha semester. Vi ska åka till Kreta och vandra och bada. Sedan får man se hur hösten blir."

Läser: "'The last days of Roger Federer' av Geoff Dyer. Han utgår från ett antal idrottsmän och författare och hur de hanterar att fortsätta utvecklas med sitt konstnärskap när de blir äldre. Hur närmar man sig sitt åldrande?"

Om den politiska debatten: "Vi inbillar oss att den välfärdssänkning som har föranletts av skattebesparingar och en omfördelning av olika bidragssystem skulle bero på invandring, vilket är en feltolkning och en vanföreställning som politikerna har fått oss att gå med på att tro. Därmed inte sagt att all integration har varit hundra procent lyckad. Men det är inte invandringen per se som är problemet i svensk samhällsmodell och ekonomi."