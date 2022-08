Tolv tv-serier att ha koll på i höst

+ "House of the dragon" (HBO Max, ute nu).

Den påkostade "Game of thrones"-uppföljaren slår an kända strängar, med nästan lika mycket sex, drakar och utdraget våld som tidigare. Men serien utspelas nästan 200 år tidigare och fokuserar på härskarsläkten Targaryen. Därmed saknas också stjärnskådisarna från "GOT". Matt Smith ("Dr Who" och unge prins Philip i "The crown") är det mest kända namnet i nya upplagan.

+ "Sagan om ringen: Maktens ringar" (Amazon Prime Video, 2 september).

Den nya Tolkien-serien utspelas under "andra tidsåldern", tusentals år före "Sagan om ringen". Efter att den mörke herren Morgoth besegrats i den första tidsåldern återvänder hans ställföreträdare Sauron för att försöka ta över Midgård. Serien beskrivs som den dyraste hittills sedan Amazon lagt sju miljarder kronor på rättigheterna och själva produktionen.

+ "Pistol" (Disney+, 8 september).

Regissören Danny Boyles serie i sex delar om Sex Pistols delade kritikerkåren hemma i England. Några tyckte den var lite för glättig och hela projektet splittrade de gamla punkhjältarna och gjorde sångaren Johnny Rotten vansinnig. Han misslyckades med att stoppa serien, som är baserad på gitarristen Steve Jones självbiografi och har 70-talets slitna England som birollsinnehavare.

+ "Spelskandalen" (SVT Play, 12 september).

Få kunde tro det när Expressen 1990 avslöjade att en spelmaffia tjänat stora pengar på spel på uppgjorda bandy- och ishockeymatcher. Inte i folkhemmet Sverige! Det dröjde många år innan sanningen kom fram. Men Expressens dåvarande sportchef Thomas Malmquist hade rätt och dyker upp som rollfigur i den här stora dramasatsningen om killarna bakom matchfixningen.

+ "Tunna blå linjen" (SVT Play, 18 september).

Det var stora känslor i svall bland poliserna i Malmö i det sista avsnittet av den första säsongen. Så det bara måste bli en fortsättning. Sara skulle flytta hem till Umeå, men ändrade sig. Leas morfar dog och hon kysste nyseparerade Jesse på julfesten. Hur ska hyllade manusförfattaren Cilla Jackert få ihop trådarna i säsong två?

Oscar Töringe (Magnus), Amanda Jansson (Sara), Anna Sise (Faye) och Per Lasson (Jesse) under inspelningen av den andra säsongen av "Tunna blå linjen" som kommer på SVT i höst.

+ "Snabba cash" (Netflix, 22 september).

Första säsongen blev en jättesuccé för Netflix. Nu är Salim är död och andra säsongen utspelas ett år efter den första när Leya (Evin Ahmad) är en av Sveriges hetaste techstjärnor med en börsnotering för dörren. Men hon dras hela tiden tillbaka till sitt gamla liv med kopplingar till undre världen.

+ "The old man" (Disney+, 28 september).

Den gamle CIA-agenten Dan Chase (Jeff Bridges) har hållit sig undan i årtionden, men tvingas på flykt sedan han undkommit ett mordförsök. Någon vill desperat tysta honom, är det gamla arbetsgivaren? Och vad är det för hemligheter Chase bär på? Kritikerna har gått i spinn över den här smarta thrillerserien där allt inte är som det ser ut.

+ "Vuxna människor" (TV4/C More, 6 oktober).

Felix Herngren och Felix Lindström regisserade den tidstypiska 90-talsfilmen om män som var rädda för att bli avslöjade som en bluff och dagdrömde om sex med kvinnor de träffade lite random på stan. Drygt två årtionden senare väcker Herngren liv i ämnet, men vänder på steken. En kvinna, Carla Stehn (känd från "Kärlek & anarki" på Netflix), spelar huvudrollen i tv-versionen.

+ "Riket Exodus" (Viaplay, 9 oktober).

"Danskjävlar"! Stig Helmer (Ernst-Hugo Järegård) är borta när Lars von Trier väcker liv i sin klassiska tv-serie "Riket" med en tredje omgång. Tuva Novotny, Mikael Persbrandt och David Dencik backar upp den danska skådespelareliten. En sån stor händelse att serien visas på filmfestivalen Venedig. Samtidigt har de två första säsongerna restaurerats och finns att se på Viaplay.

+ "Shantaram" (Apple TV+, 14 oktober).

Gregory David Roberts episka roman om sin tid som heroinberoende förrymd fånge i Indien har blivit en tv-serie i tolv delar. Charlie Hunnam gör sin största tv-roll sedan "Sons of anarchy". Hans rollfigur försöker överleva i det kaotiska Bombay på 1980-talet och upplever både kärlek och tragedi. Boken blev en bästsäljare för 20 år sedan.

+ "The white lotus" (HBO Max, oktober).

En av förra årets allra bästa tv-serier bör vara omöjlig att följa upp eftersom den utspelade sig bland några hotellgäster under en vecka. Men nu görs ett försök, med ett nytt hotell, på Sicilien, och i stort sett bara nya skådespelare som Michael Imperioli (Christopher i "Sopranos) och Aubrey Plaza (April i "Parks and recreation"). Virriga Tanya (Jennifer Coolidge) är den enda från första säsongen återvänder.

Imelda Staunton blir den tredje kvinnan att spela drottning Elizabeth när "The crown" kommer in i 90-talet.

+ "The crown" (Netflix, november).

Ny säsong och ny drottning. Imelda Staunton blir den tredje kvinnan att spela drottning Elizabeth när serien når 1990-talet då prins Charles skiljer sig för att leva med Camilla och prinsessan Diana dör i en bilolycka. Elizabeth Debicki ("Tenet") spelar "folkets prinsessa" den här gången. Eftersom serien närmar sig vår samtid lär den här säsongen bli mycket kontroversiell.