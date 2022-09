Karen Blixen drömroll för Connie Nielsen

Ålder: 57 år.

Född: Frederikshavn.

Familj: Två barn , det ena med Lars Ulrich (trummis i Metallica).

Bor: San Francisco.

Tidigare roller: Var med i "Gladiator" och har spelat med i flera DC Universe-filmer, bland annat "Wonder woman". Hyllades även för sin insats i "One hour photo" och har filmat med Susanne Bier i "Bröder" och Bille August i "Return to sender". På senare år har hon gjort mycket tv i serier som "Boss", "The following" och "The good wife".