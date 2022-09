AI räddar Darth Vaders röst till eftervärlden

Ända sedan den första filmen om Star wars-universumet hade premiär 1977 har Darth Vaders röst gjorts av James Earl Jones. Skådespelarens djupa baryton är lika förknippad med rymdsagan som ljussablar och Stormtroopers.

Men nu är det över. Den 91-årige skådespelaren har dragit sig tillbaka och i stället för att byta ut rösten har filmskaparna tagit ny AI-teknik (artificiell intelligens) till hjälp för att bevara James Earl Jones som Darth Vaders röst, skriver Vanity Fair.

Gammalt material

Det ukrainska företaget Respeecher har tagit fram en metod att skapa ny dialog genom att använda gammalt material från röstskådespelare, som kan ha spelats in för länge sedan.

Tekniken är nu så pass bra att gamla repliker kan återanvändas, plockas isär och sättas ihop på ett sätt som framstår som helt nytt och levande.

Eftersom Star wars-världen utökats med nya filmer och en rad olika tv-serier sedan Disney köpte rättigheterna från George Lucas behövs mycket material.

Godkänt tekniken

Efter att ha hört resultatet har James Earl Jones och hans familj godkänt att tekniken används, skriver Vanity Fair. Men det är en komplicerad process.

— För en rollfigur som Darth Vader, som kanske har 50 repliker i ett avsnitt behöver jag kanske gå igenom nästan över 10 000 ljudfiler, berättar ljudteknikern Matthew Wood för tidningen.

James Earl Jones sista insats som Darth Vaders röst var i filmen "The rise of Skywalker" för tre år sedan. Sedan dess har AI-tekniken använts i Disney+-serierna "The book of Boba Fett" och "Obi-Wan Kenobi".