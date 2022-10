Efter Fletchers död – Depeche Mode till Sverige

Bildades: 1980 i Basildon, England.

Medlemmar: Dave Gahan och Martin Gore. Tidigare var Andy Fletcher (1980-2022), Alan Wilder (1982–1995) och Vince Clarke (1980–1981) med i bandet.

Studioalbum: "Speak & spell" (1981), "A broken frame" (1982), "Construction time again" (1983), "Some great reward" (1984), "Black celebration" (1986), "Music for the masses" (1987), "Violator" (1990), "Songs of faith and devotion" (1993), "Ultra" (1997), "Exciter" (2001), "Playing the angel" (2005), "Sounds of the universe" (2009), "Delta machine" (2013), "Spirit" (2017).

Aktuella: Med nya albumet "Memento mori" samt en världsturné 2023.