Beyoncé bekräftar ny världsturné

Det var vid en gala arrangerad av Beyoncés mamma, Tina Knowles-Lawson och hennes make, skådespelaren Richard Lawson, som två konsertbiljetter till Beyoncés "Renaissance 2023-turné" auktionerades ut, skriver NME.

"För att fira sitt sjunde studioalbum har Beyoncé meddelat att hon kommer att ta "Renaissance" på turné och vi erbjuder två exklusiva biljetter för att se henne live var som helst i världen", löd auktionsbeskrivningen.

Biljettpaketet, som förutom konsertbiljetter också innehöll förstaklassflyg och boende, värderades till 20 000 dollar, motsvarande cirka 225 000 svenska kronor. Enligt uppgifter landade dock budgivningen på hela 150 000 dollar, motsvarande 1,6 miljoner svenska kronor.

Wearable art gala, som arrangerades för femte året i rad av paret Knowles-Lawson, samlar in pengar till konst- och mentorskapsprogrammet "Where art can occur" och under lördagens evenemang ska både Beyoncé och maken Jay-Z ha funnits på plats.

Beyoncé turnerade senast 2018 med "On the run II" tillsammans med Jay-Z. Albumet "Renaissance" släpptes i juli i år och gick rakt in på förstaplatsen på Billboard 200:s albumlista i USA samt den brittiska albumlistan.

Kort efter skivsläppet tvingades dock Beyoncé göra två justeringar i albumet. Texten till låten "Heated" ändrades sedan den kritiserats för att vara kränkande mot personer med cerebral pares. Ordet "spaz" togs bort.

Kort därefter tog Beyoncé också bort en del av låten "Energy" efter anklagelser om stöld. Det var artisten Kelis som hävdade att delar av hennes låt "Milkshake" från 2003 använts utan hennes tillåtelse eller korrekt med korrekt kreditering.