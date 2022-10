Tiktok ska lansera speltjänst

Enligt tidningen rör det sig om en separat avdelning i appen där användarna ska kunna komma åt en rad olika spel.

Bytedance, det kinesiska företaget bakom Tiktok, har varit aktivt på olika plan i spelbranschen i flera år. I den kinesiska versionen av appen (Douyin) finns spel sedan tre år tillbaka.

På onsdag nästa vecka arrangerar Tiktok ett evenemang som går under titeln "Tiktok made me play it", där bland andra spelföretagsgiganten Electronic Arts ("Fifa", "Battlefield", "Sims" med flera) kommer att delta.

Enligt uppgifter till Financial Times vill Tiktok, som uppskattas ha cirka en miljard användare, kopiera Netflix och strömningstjänstens spelsatsning som delvis baserats på seriesuccéer som "Stranger things".

Andra sociala medier-företag har dock försökt, och misslyckats, med att slå sig in som speldistributörer där en handfull företag stått hyfsat ensamma på toppen de senaste årtiondena. Såväl Snapchat som Facebook och Google har alla lanserat mer eller mindre ambitiösa speltjänster men valt att avveckla dem efter uteblivna framgångar.

I en skriftlig kommentar till TT om en spelsatsning svarar Tiktok:

"Vi tittar alltid på hur vi kan berika vår plattform och testar regelbundet nya idéer som vi tror kan vara av värde för vår community. Just nu undersöker vi att, genom integrering med tredjepartsutvecklare, ta HTML5-spel till Tiktok."