Han ersätter Henry Cavill i "The Witcher"

Fantasyserien har fått grönt ljus för en fjärde säsong av Netflix, men de som har följt Geralt of Rivia på dennes äventyrliga resa bland fasansfulla monster och andra skräckinjagande väsen får alltså finna sig i att monsterjägaren själv byter skepnad.

Skådespelarbytet verkar dock ha skett under vänskapliga former.

"Liam, bäste herre, den här rollfiguren har ett sådant underbart djup i sig, njut av att dyka ned i det och se vad du kan finna", skriver Henry Cavill till sin efterträdare på Instagram.

Henry Cavill har varit med i "The Witcher" sedan serien började sändas 2019. Han är närmast aktuell i "Enola Holmes 2" på Netflix, ska spela i Guy Ritchies "The ministry of ungentlemanly warfare" och är dessutom på gång för nästa "Superman"-film.

Liam Hemsworth är kanske mest känd för sin roll som Gale Hawthorne i "Hunger games"-serien.