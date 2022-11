Jennifer Lopez släpper nytt

Albumet som väntas släppas 2023 har fått titeln "This is me... now" och beskrivs som en unik, ärlig och personlig skildring av stjärnans liv som ska "spegla den känslomässiga, andliga och psykologiska resan" som Lopez gjort de senaste två decennierna, enligt ett pressmeddelande.

Världsstjärnan publicerade på fredagen en låtlista på Twitter tillsammans med en video som visar hur omslaget från succéalbumet "This is me... then" från 2002 förvandlas till dagens Jennifer Lopez.

Bland låtarna finns titeln "Dear Ben part II", som spås vara en uppföljare till det tidigare albumets "Dear Ben", dedikerad till Ben Affleck, som Lopez var förlovad med 2002–2004. I somras gifte sig paret efter att ha hittat tillbaka till varandra efter 18 år isär.