Britney Spears-musikal till Broadway i sommar

Den humoristiska musikalen, där Spears låtar går som en röd tråd, handlar om sagoprinsessorna Askungen, Snövit, Ariel och Törnrosa och deras bokklubb. De har bara tillgång till bröderna Grimms sagor till den dag då en god fe ger dem "Den feminina mystiken" av Betty Friedan – som öppnar deras ögon för en värld bortom från "fågelsydda klänningar och prinskyssar".

"Once upon a one more time" skulle ursprungligen ha haft premiär i Chicago 2019, men flyttades fram till april 2020. Då hade pandemin brutit ut och det dröjde till november 2021 innan musikalen fick premiär i Washington DC.

Nu debuterar den på Broadways Marquis Theatre den 23 juni 2023. "Oops I did it again", "Lucky", "Circus" och "Toxic" hör till de 23 Britney Spears-låtar som ingår i musikalens soundtrack.