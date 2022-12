Veteranspelet mot nya hÃ¶jder â€“ med drakhjÃ¤lp

Fakta: "World of warcraft" "World of warcraft" är ett fantasyrollspel där användarna utforskar den fiktiva världen Azeroth, antingen på egen hand eller tillsammans med andra. Spelet lanserades i slutet av 2004 i Nordamerika och Australien och i början av 2005 i Europa. Sedan dess har det kommit åtta större expansioner varav "Dragonflight" (2022) är den senaste. Utvecklarna Blizzard Entertainment släpper inte längre statistik över antalet användare, men det uppskattas att spelet hade som flest betalande runt 2009–2010 då 10–12 miljoner personer var aktiva. 2015, det senaste året Blizzard har rapporterat siffror för månadsprenumeranter, spelade 5,5 miljoner människor. Siffrorna är dock svåra att omsätta i fysiska personer då många spelare har olika sorters betalningsupplägg. I sin rapport för det tredje kvartalet 2020 listade Blizzard att de hade 30 miljoner aktiva användare, utspritt över alla sina titlar.

"World of warcraft" (WoW) har gått och blivit myndigt. Spelfenomenet som lanserades under senhösten 2004 blev ett kulturellt fenomen och nådde höjder av popularitet som få spel tidigare nått.

Men det är inte en mer vuxen framtoning som utvecklarna satsar på i den nionde och senaste expansionen "Dragonflight". Snarare återvänder de till en mer lekfull tid för onlinerollspelet.

— Tanken är att det här ska vara en väldigt upplyftande expansion, säger Steve Danuser som ansvarat för expansionens narrativ hos utvecklarna Blizzard och fortsätter:

— Det finns väldigt många delar här som gör dig varm om hjärtat.

Upp i det blå

Mer tekniskt är "Dragonflight" också tänkt att vara upplyftande. Det stora dragplåstret är drakar. Drakar i olika färger, former och nivåer. Drakar som spelaren själv kan flyga på, i ett omarbetat transportsätt. Men också drakar som fiender.

— Drakar är en slags stapelvara inom fantasy, det finns verkligen alla sorter. Jag tänker spontant på Tolkiens Smaug. Ibland är de goda, ibland är de onda, säger Danuser och fortsätter:

— Våra drakar, till skillnad från vissa andra drakar i populärkulturen, är intelligenta. De kan prata, tänka, har en kultur. Det var de som tog hand om världen när den var ung. De skyddade den. Drakar var den dominanta livsformen.

Spelvärlden Azeroth har innehållit en hel del drakar även tidigare i "World of warcraft". Men i och med "Dragonflight" får varelserna stå extra mycket i rampljuset. Pressbild.

Tidens tand

Danuser påpekar att "Dragonflight" inte är ett försök från Blizzard att rida på draksuccén från "Game of thrones" eller "House of the dragon".

— Drakar och deras agerande har varit sammanvävt med historien om Azeroth från första början.

"Dragonflight" handlar om vad som egentligen fick drakarna att till synes försvinna från "World of warcraft"-världen Azeroth. Och vad som nu fått dem att återvända. En version av de eldsprutande reptilvarelserna i expansionen är spelbara och kan skifta mellan sitt draklika utseende och en mer mänsklig fasad.

Mångfaldig utveckling

Att "World of warcraft" fyller 18 år i år tar Danuser med ro.

— Visst, "Wow" är gammal nog att få rösta nu. Men det är hela tiden en balans mellan att hedra det som varit och välkomna det som är nytt, säger han.

Blizzard har de senaste åren skakats av ett flertal rapporter om osund arbetsmiljö och sexuella trakasserier.

— Vi är ett mer mångfaldigt utvecklingsteam nu jämfört med när vi startade. Det speglar också vad vi ser i spelet. Det handlar om att ge alla en plats, att alla oavsett bakgrund kan känna att de kan se sig själva i det här spelet, säger Danuser.