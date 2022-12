Måneskin släpper turnédokumentär

Filmen "Everything this way" ger fansen en inblick i turnélivets olika aspekter och visar bandet både på och bakom scenen, under repetitioner och också när de reser och under ledig tid.

Måneskin planerar att släppa sitt tredje album den 20 januari 2023. De har tidigare sagt att låtarna på albumet har influerats speciellt mycket av bandet Radiohead.

Efter albumsläppet ger sig Måneskin ut på Europaturné som startar den 23 februari i Italien och avslutas den 19 maj i Tallinn.