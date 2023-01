Ludwig Göranssons låt nominerad till NAACP

Låten skrevs som en hyllning till skådespelaren Chadwick Boseman, som gick bort 2020. Andra nominerade i samma kategori är till exempel Beyoncés "Cuff it", Mary J Blige och H.E.R:s "Good morning gorgeous" och Lizzos "About damn time".

Det är filmen "Black Panther: Wakanda Forever" som har fått flest nomineringar – hela 12 stycken, bland annat för bästa film och bästa ensemble. På tv-sidan dominerade Abbott Elementary, med nio nomineringar.

NAACP Image Awards delas ut av den amerikanska medborgarrättsrörelsen NAACP, och ska verka för att hedra skådespelare och projekt som står för mångfald inom konsten.