"If this is the end it sure is a beautiful one". Det är titeln på Maia Hirasawas kommande album, som släpps den 3 februari. Albumsläppet firas med en miniturné, som inleds i Jönköping i mars.

Maia Hirasawa slog igenom 2007 med singeln "And I found this boy", och samma år kom debutalbumet "Though, I'm just me". Turnéplan: 9/3 Jönköping, 10/3 Malmö, 11/3 Göteborg, 12/3 Stockholm.