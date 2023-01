Ruben Östlund: "Vi har chans på tre nomineringar"

"Triangle of sadness" är ett av svenskhoppen då Oscarsakademin klockan 14.30 i dag offentliggör nomineringarna till årets gala den 12 mars.

Filmen fick Guldpalmen i maj och har länge legat precis på gränsen på branschtidningarnas rankningslistor när det gäller bästa film, regi och manus samt för bästa kvinnliga biroll, men läget är ovisst.

— Jag tror att vi har chans på tre nomineringar. Det kan bli två, det kan till och med bara bli en, men jag tror att Dolly De Leon kommer att få för bästa biroll, säger Östlund.

Den filippinska skådespelaren Dolly De Leon fick en Guldbagge i går kväll och spelar en nyckelroll i filmen som gisslar vår samtids syn på skönhet och makt.

Ruben Östlund tror det blir svårt att få en nominering för bästa regi.

— Tyvärr hänger vi lite grann på gärdesgården när det gäller regi. Det tror jag inte att vi kommer att få. Bästa film tror jag vi kan få, för där är det fler som blir nominerade. Och så kan det bli som med (brittiska motsvarigheten) Bafta att vi blir nominerade för bästa manus.

Konkurrens

"Triangle of sadness" är inte aktuell som bästa internationella film, eftersom den är engelskspråkig. Det innebär att den konkurrerar med alla Hollywoodproduktioner som ofta har mer kända namn på rollistan och större budgetar.

Regissören Tarik Saleh och huvudrollsinnehavaren Fares Fares från "Boy from heaven". Arkivbil.

Bland övriga svenska namn som kan bli aktuella märks Tarik Saleh, vars film "Boy from heaven" finns med på "shortlisten", den första nomineringslistan med 15 filmer i kategorin bästa internationella film, tillsammans med konkurrenter som svensk-iranske Ali Abbasis "Holy spider", som valts ut som Danmarks Oscarsbidrag.

Tarik Saleh är skeptisk till sin films chans.

— Vi är ju "shortlistade", så man kan säga att det är 33-procentig chans att vinna. Samtidigt är det också så att vi inte har haft vår USA-premiär än. Den är om två veckor. Det är vi och två andra filmer som inte haft det och det ligger oss i fatet, tyvärr.

— Men vi har en stark film och bara att vi har blivit shortlistade, innebär att allt är möjligt.

Flera svenskar

När det gäller de tunga kategorierna för bästa skådespelare samt film och regi saknas i år en riktigt överlägsen favorit som väntas dominera.

Men bland de filmer som nämnts i spekulationerna finns science fiction-dramat "Everything everywhere all at once" med skådespelaren Michelle Yeoh i spetsen, Steven Spielbergs självbiografiska "The Fabelmans" och den irländska dramakomedin "The Banshees of Inisherin", där Colin Farrell spelar huvudrollen.

Och kanske kan Tom Cruise få en Oscarsnominering för "Top gun: Maverick". Stjärnan har tre nomineringar sedan tidigare, men har aldrig fått den eftertraktade gyllene statyetten.

Flera svenskar kan komma i fråga för en Oscarsnomiering. Kompositören Ludwig Göransson har chans att återupprepa framgången från 2019 då han fick en Oscar för musiken till filmen "Black Panther".

I år kan han komma i fråga för kategorin för bästa sång för "Lift me up" som Rihanna sjunger i uppföljaren "Black Panther: Wakanda forever".