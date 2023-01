Bowie och Sukita: "De hade ett slags magi"

Fakta: Masayoshi Sukita Född: 1938 i Fukuoka i Japan. Bakgrund: Fadern dog i kriget, Sukita växte upp med en ensamstående mor som trots knappa förhållanden köpte den kamera till sonen som han vill ha. Efter skolan började han jobba på reklambyrå och 1972 åkte han till London och fick upp ögonen för David Bowie, allra först tack vare en konsertaffisch. 2009 fotograferade han David Bowie sista gången. De möttes i New York och Sukita fotograferade Bowie i de kläder han kom i, "precis som han var".

Som vän förblev David Bowie densamme, alltid tålmodig, men som konstnär genomgick han tusen förändringar. Masayoshi Sukita, i dag 84 år, svarar kortfattat på de mejlade frågorna om sitt långa samarbete med artisten, och högst troligen är svaren översatta till engelska av hans assistent.

Även om Masayoshi Sukita hade hjälp av tolk var det genom sitt arbete som han fick David Bowies förtroende, framhåller Vittoria Mainoldi, på italienska Ono Arte, som förvaltar Sukitas bilder i Europa och som har gjort utställningen tillsammans med Kulturhuset Stadsteatern.

— David Bowie var en av populärkulturens största ikoner, han var inte bara musiker, han var underhållare, skådespelare, tänkare. Många stora fotografer intresserade sig för honom. Det som är speciellt med Masayoshi Sukita är först och främst hans relation med Bowie. Den hade ett slags magi, det var inte bara en 40 år lång relation, de kommunicerade genom konst, genom gester och föreställningar, och inspirerade varandra, säger hon.

TT: Men hade han inte hjälp av språkkunniga assistenter?

— Jo, men när man är inne i en fotosession är det ändå bara fotografen med kameran och motivet. Jag tror att att de kommunicerade via känslor och ömsesidig inspiration, säger Vittoria Mainoldi.

David Bowie skulle lansera Ziggy Stardust i New York där Masayoshi Sukita tog de ikoniska bilderna på den blivande världsstjärnan iklädd en kostym av den japanske designern Kansai Yamamoto. Pressbild.

I början av 1970-talet var Bowie lika fascinerad av Japan som Sukita var av västvärlden. När de möttes i London var Bowie i färd med att skapa sin scenfigur Ziggy Stardust, med inspiration av den japanska kabukiteaterns många scenkostymer och expressiva sminkning. Sukita fick uppdraget att följa med när Bowie 1973 skulle lansera Ziggy Stardust i New York. Bilderna på Bowie i den japanske modedesignern Kansai Yamamotos svarta ballongoverall mot röd bakgrund blev ikoniska och är nu gestaltade i själva utställningsscenografin – besökarna går in genom Bowies brallor.

Egna initiativ

Just dessa bilder var också de enda som Sukita tog på Bowie som ett uppdrag utifrån. I övrigt var det han själv – eller David Bowie – som tog initiativ till deras fotosessioner och utan att på förhand ha bestämt om och hur bilderna skulle användas, berättar Maria Patomella, utställningens kurator. Det gäller även fotografiet som blev omslagsbild till albumet "Heroes".

Det togs under en timslång session i Tokyo 1977 dit Bowie kommit för att lansera Iggy Pops första soloalbum, "The Idiot", som Bowie hade producerat. Nu hade Ziggy Stardust-kostymen redan blivit historia. Det enda kravet var att det skulle finnas svarta läderjackor i den i all hast lånade studion, berättar Sukita i en av utställningens texter.

I stället använde Bowie händer och ansikte för att hitta sitt uttryck. Bakgrunden var grå och Bowie ville absolut inte bli porträtterad för sitt vackra ansiktes skull, enligt Sukita, som berättar hur Bowie tvärtom rufsade till sig håret och började se plågad ut. Varken före eller efter har Sukita varit med om något liknande, framhåller han och konstaterar att kändisar alltid vill vara snygga framför kameran.

Den rufsigaste bilden blev inte den som hamnade på skivomslaget, men Bowie – som fick bestämma vilka bilder som skulle visas – hade inget emot att Sukita ställde ut den.

I en telefonkiosk

Kulturhuset Stadsteatern visar också några bilder från en dag i Kyoto 1980. Bowie var där för ett reklamuppdrag och kontaktade Masayoshi Sukita som fotograferade en ovanligt avslappnad Bowie. Denne åker tunnelbana, poserar rökandes i en telefonkiosk och går omkring på gatorna, kanske inte som en vanlig man, men åtminstone i vardagliga miljöer.

Vilken betydelse hade då David Bowie för Masayoshi Sukitas egen utveckling som fotograf?

"Jag försökte göra mitt bästa och lärde mycket från honom och från den energi han lade på allt han gjorde", skriver Sukita.

TT: Lyssnar du fortfarande på David Bowies musik.

"Jag spelar hans livemusik mer än hans album. Han är en sådan fantastisk artist – som alla vet."

"Bowie by Sukita" visas på Kulturhuset Stadsteatern 27/1 till 13/8. I samband med utställningen visas en rad filmer, däribland "Moonage daydream" och konsertfilmen "Ziggy Stardust and the Spiders from Mars".