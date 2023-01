Bejublad hemkomst för Östlund på filmfestival

Efter två festivaler präglade av pandemirestriktioner är årets evenemang en tillbakagång till fullt program på biografer runt om i Göteborg för Sveriges största filmfestival.

Under festivalens tio dagar visas uppemot 250 filmer på biografer runt om i Göteborg. Ett av de mer spektakulära inslagen inträffar på lördagen då stadens son Ruben Östlund bjudit in publiken till en specialvisning av sin Oscarsnominerade film "Triangle of sadness" under rubriken "This is cinema".

Tanken är att Östlund ska dirigera åskådarna för att visa hur en biopublik bör agera, allt för att slå ett slag för den gemensamma bioupplevelsen. Den är viktigare än någonsin när allt fler tittar var för sig på sina egna skärmar, anser han.

— Nuförtiden ser vi bara på samma saker när det är Eurovisionsschlagerfestival och kanske fotboll, sade Östund på scenen under invigningen.

Hemkomst temat

Efter att ha fått sex Guldbaggar i måndags och tre Oscarsnomineringar i tisdags möttes Ruben Östlund av ett stort jubel när han steg upp på scenen.

Årets tema är "homecoming" (hemkomst) vilket känns igen i filmen "Exodus", som efter invigningsceremonin fick öppna festivalen premiärkvällen.

Den svenske regissören Abbe Hassans drama utspelas under flyktingkrisen 2015 och handlar om den tolvåriga syriska flickan Amal som tar hjälp av en människosmugglare för att hitta sin familj som är på väg till Sverige.

Filmskaparen Jan Troell tilldelas hederspriset Nordic Honorary Award vid invigningen av Göteborg Film Festival 2023.

Troell hederspristagare

Temat hemkomst går också igen i valet av årets hederspristagare – Jan Troell. Den 91-årige regissörens filmserie om "Utvandrarna" och "Nybyggarna" är fundamentala hemkomstberättelser som därmed passar in i festivalens tema, enligt den konstnärligt ansvarige Jonas Holmberg.

— När man pratar om att lämna ett hem och söka efter ett nytt är den berättelsen den ständiga referensen i alla samtalen. Därför kändes det extra passande att hylla honom just i år, sade han till TT inför festivalen.

Jan Troell tog emot sitt pris under invigningen och berättade att det var 70 år sedan han började sin karriär. Han har många att tacka, sade han, men nöjde sig sedan med att säga:

— Det som är särskilt med filmen är att man jobbar ihop.