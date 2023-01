Därför gick Madonna-filmen i stöpet

Medan Universal Pictures ville göra en "poppig och lättsam" film hade Madonna tänkt sig något betydligt mer vågat och förhandlingarna har nu hamnat i limbo, skriver Page Six.

"Madonna går hellre till ett annat filmbolag än ändrar i manuset. Hon vill fortfarande göra filmen, men kommer att ta upp tråden igen efter turnén”, uppger Page Six källa.

Madonna skulle själv regissera filmen som följer hennes tidiga liv och vägen till berömmelse. I manusarbetet slog hon sig först ihop med Diablo Cody, som vann en Oscar för manuset till "Juno", innan hon ersattes av Erin Wilson, som står bakom filmer som "Secretary" och "The girl on the train".

Rollen som popstjärnan ska spelas av Julia Garner, känd från "Ozark" och "Inventing Anna". Hon "vann" rollen efter ett 16 veckor långt sång- och dansläger i konkurrens av bland andra Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young och Bebe Rexha.

Världsturnén "Madonna: The celebration tour", som ska summera stjärnans 40-åriga karriär, kommer den 28 oktober till Sverige och Tele2 arena i Stockholm.