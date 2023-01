Yes säljer sin låtkatalog för okänd summa

Försäljningssumman är okänd.

Bandet bildades 1968 av sångaren Jon Anderson. Sedan maj 2022 består Yes av gitarristen Steve Howe, keyboardisten Geoff Downes, sångaren Jon Davison, basisten Billy Sherwood och trummisen Jay Schellen.

Yes har sålt fler än 30 miljoner album över hela världen. Bandet valdes in i Rock and Roll Hall of Fame 2017.