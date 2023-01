Central Cee är klar för Brännbollsyran i Umeå i sommar. Den brittiske rapparen, som är stekhet just nu tack vare låtar som "Doja" och "Let go", spelar på festivalen den 4 juni.

Sedan tidigare är det känt att bland andra The Kid Laroi, Daniela Rathana, Jireel, Tjuvjakt, ODZ, Roc Boyz, Hooja, Bolaget och Swedish House Mafia-stjärnan Axwell också spelar på festivalen. Brännbollsyran äger rum i Umeå 2-4 juni.