First Aid Kit har spelat in ny låt med Pink

Den amerikanska sångerskan Pink har spelat in en ny låt tillsammans med svenska First Aid Kit. Arkivbild. Foto: TT

Den svenska systerduon First Aid Kit har spelat in ny låt tillsammans med amerikanska Pink. Klara Söderberg skrev låten "Kids in love" tillsammans med den amerikanska sångerskan och den finns också med på Pinks nya album, "Trustfall", som kommer 17 februari, skriver First Aid Kit på sitt Instagram. Där beättar systrarna att Pink var en av deras idoler under uppväxten och att de brukade sjunga med i hennes låtar.