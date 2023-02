Publiken: Sekelius och Fjällgren till final

Fakta: De tävlar i deltävlingen i Göteborg 1. "Rhythm of my show" – Tone Sekelius 099-908 01 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 01 (3:60 kronor per röst) 2. "Inga sorger" – Loulou LaMotte 099-908 02 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 02 (3:60 kronor per röst) 3. "Haunted" – Rejhan 099-908 03 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 03 (3:60 kronor per röst) 4. "Raggen går" – Elov & Beny 099-908 04 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 04 (3:60 kronor per röst) 5. "Diamonds" – Victor Crone 099-908 05 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 05 (3:60 kronor per röst) 6. "Länge leve livet" – Eva Rydberg & Ewa Roos 099-908 06 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 06 (3:60 kronor per röst) 7. "Where you are (Sávezan)" – Jon Henrik Fjällgren, Arc North featuring Adam Woods 099-908 07 (9:90 kronor per röst, varav 9:20 kronor går till Radiohjälpen) 099-208 07 (3:60 kronor per röst)

I Melodifestivalklubbens undersökning får Fjällgrens bidrag "Where you are (Sávezan)" 38,1 procent av rösterna. Tone Sekelius "Rhythm of my show" ligger hack i häl med 37,5 procent. Totalt tillfrågades 480 personer ur publiken om vem de vill ska gå vidare från första deltävlingen i Göteborg.

Arc North och Adam Woods som tävlar tillsammans med Jon Henrik Fjällgren är debutanter i sammanhanget. De har liksom sin veterankollega försökt hålla sig borta från spekulationerna.

— Det är omöjligt att inte se någonting, men jag har fått så mycket råd– inte minst från Jon Henrik – att "håll dig borta från allting". Jag är tacksam över att vara här och om det bara blir i kväll så är det nästan tillräckligt, säger Adam Woods.

"Ge järnet"

Tone Sekelius har haft lite problem att träffa alla toner under repetitionerna, men ser fram emot kvällens direktsändning.

— Jag ska bara ge järnet och hoppas att folk tycker om mig. Jag är lite nervös över att folk kopplar mig till mitt bidrag i fjol och det här är "slay" på ett annat sätt. Jag är förväntansfull, men också lite nervös över att behöva sälja in något nytt, säger hon.

Mellan de övriga bidragen skiljer några få röster i genrepsundersökningen och det kan gå i princip hur som helst. Detsamma gäller oddsen hos spelbolagen, där det växlar mellan vilka artister som är i botten, medan alla placerar Tone Sekelius och Jon Henrik Fjällgren i topp.

Eva Rydbergs och Ewa Roos "Länge leve livet" var populär hos genrepspubliken, som till stor del bestod av yngre barn.

Ewa Roos och Eva Rydberg med låten ”Länge leve livet”.

— Det var så mycket barn som skrek efter oss när vi gick förbi. Vi gav alla high five. Det är ju tack vare "Rena rama ding dong", säger Ewa Roos.

— Det är "ding dong"-barnen, fyller Eva Rydberg i.

Förra gången de tävlade, för två år sedan med "Rena rama ding dong", gick duon till Andra chansen, som nu har blivit semifinal.

TT: Känner ni någon press att återupprepa succén från "ding dong"?

— Nej vet du vad. Den här låten är så helt annorlunda. Jag har inte känslan "Oj oj, hur ska vi kunna toppa den?” Det kan vi inte för det är en helt annan låt, säger Ewa Roos.

Dåligt väder

Det är sällan Melodifestivalens utgång avgörs av det dåliga vädret. Men det är något partynissarna Elov & Beny ber till vädergudarna om.

— Vi hoppas på mycket snö och slask i morgon så att våra fans inte är ute och cruisar, säger Oscar "Beny" Kilenius.

— Eller om de kan parkera sina amerikanare en liten stund och gå in och titta på tv och rösta på oss, säger Mattias "Elov" Elovsson.

Elov & Beny hoppas att deras epa-raggarpublik ska rösta på bidraget "Raggen går":

Victor Crones bidrag "Diamonds" tippas vara ett av de bidrag som kan ha en chans att nå semifinal och i slutändan kanske finalen. Artisten har själv inte tagit del av några favoritspekulationer utan har sina egna favoriter bland konkurrenterna.

— "Raggen går" är en stark låt, den har en riktigt hittig refräng. Det var första gången jag fick höra alla låtar i kväll och jag tror att den största konkurrenten i final är Jon Henrik och Arc North, de är farliga. Sedan känns Tones låt väldigt Eurovisionkompatibel. Jag har ju varit där förut (Crone tävlade för Estland 2019), och hoppas ju naturligtvis på att få komma dit igen, säger han.