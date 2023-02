Törnblom flerfaldigt prisad på QX-galan

Årets hbtq: Edvin Törnblom

Årets hetero: Hasret Bozarslan

Årets drag: After Dark

Årets ställe: The Blue Oyster

Årets bok: Edvin Törnblom: "Bögen är lös"

Årets film: "Hilma"

Årets tv: "Young royals"

Årets tv-stjärna: Edvin Ryding ("Young Royals")

Årets Låt: Molly Hammar: "Ingen annan rör mig som du"

Årets scen: "Club after dark"

Årets duo: Edvin Törnblom och Johanna Nordström

Årets keep up the good work: Lady Busty och Miss Shameless

Årets Hederspris: Mian Lodalen