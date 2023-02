Bucks Fizz: Turners megahit var vår låt

Det är i podcasten "Celebrity catch up" som gruppens sångerskor Cheryl Baker och Jay Aston avslöjar att "What's love got to do with it" var avsedd för deras fjärde studioalbum "I hear talk".

— Om jag ska vara helt ärlig så föredrar jag Tinas version, säger Cheryl Baker i intervjun som refereras av NME.

— Det faktum att den sjöngs av en kvinna var så mycket coolare och vassare, instämmer Jay Aston.

Gruppen fick ett omnämnande i dokumentären "Tina" från 2021.

— De nämner låten och Bucks Fizz, inte på ett särskilt trevligt sätt, men det var ändå fint att bli omnämnd, säger Cheryl Baker.

Bucks Fizz vann Eurovision song contest 1981 med låten "Making your mind up" och var en av de största popgrupperna under det tidiga 80-talet i Storbritannien.