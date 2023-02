Symfoniorkester tolkar Benny Andersson

Benny Anderssons musik tolkas av The London Philharmonic Orchestra och Christian Svarfvar. Initiativtagare av samarbetet är Anders Berglund. Pressbild. Foto: TT

The London Philharmonic Orchestra och den svenske violinisten Christian Svarfvar kommer att sätta sin prägel på Benny Anderssons låtskatt. Den 14 april släpps nämligen "The symphonic touch of Benny Andersson", med tolv instrumentella tolkningar av bland annat Abba, BAO, "Chess"-musikalen och "Kristina från Duvemåla".