80 000 föremål ur David Bowie-arkiv visas

Victoria and Albert Museum i London köpte arkivet som kommer att ställas ut på det nya Bowie-centret The David Bowie Centre for the Study of Performing Arts, från 2025. Sammanlagt kommer det att innehålla föremål från sex decennier av Bowies karriär.

"När Davids livsverk nu ingår i de brittiska nationalsamlingarna får han sin rättmätiga plats bland många andra kulturella ikoner och artistiska genier", sade en talesperson för Bowies kvarlåtenskap.

Bland annat finns här kläderna från Ziggy Stardust som designats av Freddie Burretti, flera instrument och exempel på hans teknik att klippa isär handskrivna sångtexter för att kunna flytta runt dem och ge dem ny mening.