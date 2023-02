"Obehagligt när kvinnor utövar makt"

Ålder: 53 år.

Familj: Gift med dramatikern Andrew Upton, fyra barn.

Bakgrund: Australisk skådespelare som började på teaterscenen, men fick sitt stora genombrott i filmer som "Paradise Road" och "Oscar och Lucinda" i mitten av 1990-talet.

Mest känd för: filmerna "Elizabeth", "Heaven", "The aviator", "Babel", "Notes on a scandal", "I'm not there", "Benjamin Buttons otroliga liv", "Robin Hood", "Blue Jasmine" samt de tre "Sagan om ringen"-filmerna.