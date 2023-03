Pernilla Wahlgren hedras i Melodifestivalen

Under lördagens semifinal i Melodifestivalen väljs Pernilla Wahlgren och hennes låt "Piccadilly Circus" in i tävlingens Hall of fame.

För att hylla sångerskans insats i Melodifestivalen 1985 kommer Tiktokstjärnan Luciano Axelsson att framföra "Piccadilly Circus" i en dansbandsversion. "Jag känner mig väldigt hedrad, stolt och glad över att ha blivit invald i Hall of Fame med min låt Piccadilly Circus. Även om jag inte vann så blev låten mitt stora genombrott och början på min karriär som artist och sångerska", säger Pernilla Wahlgren i ett pressmeddelande. Pernilla Wahlgren fick ett stort genombrott med låten och det blev starten på en långlivad scenkarriär. "Det kommer alltid att vara min mest önskade låt, och jag gör den fortfarande ofta på mina spelningar. Dock utan 4-strukna ciss – som jag i dag inte längre orkar ta dessvärre", säger hon. För Luciano Axelsson är det första gången han sjunger live i tv och spelar inför en så stor publik.