Boygenius till Way Out West

Phoebe Bridgers, Lucy Dacus och Julien Baker blev en snackis när den självbetitlade debut-ep:n kom 2018 och snart släpps debutalbumet "The record".

Way Out West äger rum i Slottsskogen i Göteborg den 10-12 augusti. Bland övriga klara artister finns Håkan Hellström, Blur, Wizkid, The Soundtrack of Our Lives och Devo.