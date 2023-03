Trump ger ut bok med brev från Kim och Oprah

Hillary Clinton, Richard Nixon, Oprah Winfrey och Nordkoreas diktator Kim Jong-un är några av författarna till breven som Trump tagit emot under en 40 år lång period, och som nu blir publicerade för allmänheten.

En av de mest kontroversiella brevväxlingarna är den med Kim Jong-un. Breven blev upphov till en stor kontrovers när det framkom att de tillhörde de hemlighetsstämplade dokument som Trump förvarat på sitt residens Mar-a-Lago efter sin presidenttid, vilket nu är under utredning.

"Letters to Trump" är Trumps andra bok sedan han förlorade valet 2020. Boken ges ut i april av samma förlag som gav ut hans första, "Our journey together", som är en fotobok om hans tid som president.