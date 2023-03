Låg lön för brittiska konstnärer

Brittiska konstnärer knutna till den offentliga sektorn är underbetalda. Enligt en ny undersökning bland konstnärer som är knutna till såväl flaggskepps-gallerier som mindre projekt är medellönen per timme strax över 33 kronor – långt under den brittiska minimilönen på 122 kronor, skriver The Guardian.

Undersökningen, som är gjord av intresseorganisationen The Artists Information Company, visar att många av konstnärerna tvingas till flera extrajobb för att få ekonomin att gå runt. 76 procent av de tillfrågade svarade att de fått betalt under minimilönen, och 74 procent svarade även att de ansåg att konstnärslönen i den offentliga sektorn inte står i relation till det konstnärliga arbete som läggs ned.