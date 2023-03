Laurie Anderson spelar på Cirkus

Efter att ”Looking into a mirror sideways" haft vernissage på museet den 1 april uppträder hon på Cirkus på kvällen med föreställningen "All the things I lost in the flood" som presenteras både som en konsert och performance.

Den mångfacetterade Laurie Anderson är en pionjär inom elektronisk musik och arbetar i dag i moderna tekniker som virtual reality och AI men också med de traditionella: sång och måleri. Hon hade sitt genombrott redan på 1970-talet med performance- och videoverk.