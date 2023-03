Queens gitarrist adlad av kung Charles

Queens gitarrist har blivit adlad av kung Charles under en ceremoni på Buckingham Palace. I fjol spelade Brian May sin låt "We will rock you" för drottning Elizabeth under den välbesökta jubileumskonserten som hölls för att fira hennes 70 år vid tronen. Sir Brian May kan nu titulera sig "knight bachelor" och var enligt Daily Mail extra nöjd med att ha blivit dubbad av monarken själv.

— Jag är väldigt lycklig, i synnerhet som eftersom det var kungen, vilket betyder mycket, sade han till tidningen och avslöjade också att det kan bli aktuellt med en turné. — Vi funderar på det, jag hoppas att jag får behålla hälsan och just nu verkar jag må ganska bra, vilket är underbart.