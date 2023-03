"The last of us" ger A-ha ny listetta

"Take on me" kunde höras i det sjunde avsnittet av HBO-serien som sändes den 26 februari och renderade omedelbart 15,1 miljoner amerikanska strömningar och 3 000 nedladdningar, enligt metadata-tjänsten Luminate.

Ytterligare tre låtar från "The last of us" återfinns på topp tio-listan över tv-låtar. På andra plats i februari ligger Talks låt “Run away to Mars”, som spelats i långköraren "Grey’s Anatomy".