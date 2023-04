Indiana Jones tillbaka i Cannes

"Indiana Jones and the dial of destiny" blir den femte filmen i serien som hade sin premiär med "Indiana Jones och jakten på den försvunna skatten" 1981.

Harrison Ford, som fortfarande spelar huvudrollen, kommer att vara två månader från sin 81:a födelsedag när han den 18 maj kliver upp för de ikoniska trappstegen på Palais des Festivals för premiären.