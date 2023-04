Coolio dog efter narkotikabruk

Los Angeles medicinska utredningsmyndighet har fastslagit den troliga dödsorsaken till effekterna av fentanyl, heroin och metaamfetamin. Hjärtmuskelsjukdomen kardiomyopati, som kan leda till hjärtsvikt, kan också ha varit betydande.

Läkare har också gjort klart att Coolios svåra astma och cigarettrökning spelade en roll i hans död, uppger Posey.

Coolio fick sitt genombrott med "Fantastic voyage" från 1994 års "To catch a thief", och året därpå kom succéalbumet "Gangsta's paradise". Singeln "1, 2, 3, 4 (sumpin’ new)" blev också en hit, och 1997 släpptes "My soul", som blev hans sista riktigt framgångsrika album.

Den amerikanske artisten, som egentligen hette Artis Ivey, gick bort i september förra året vid 59 års ålder. Han avled i en bostad i Los Angeles.