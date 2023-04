Ann-Margret, 81, släpper rockalbum

— Jag känner mig på samma sätt som jag gjorde när jag var tio år gammal när musiken sätts på, säger hon till tidningen.

Tvåfaldigt Oscarsnominerade Ann-Margret föddes i Jämtland och är känd för roller i bland annat "Bye bye Birdie" och "Viva Las Vegas" på 1960-talet.

På den nya skivan tar hon sig an klassiker som Bill Haleys "Rock around the clock", Bobby Darins "Splish splash" och “Rockin’ around the christmas tree”. Hon har också stöd av rävar som The Whos Pete Townshend, liksom Joe Perry och Cliff Richard på albumet.