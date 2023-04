Jazzpianisten Ahmad Jamal död

Hans bortgång följer en tid med cancer, uppger hans agent till tidningen.

Jamal, född Frederick Russell Jones, var en jazzinnovatör känd för ett minimalistiskt och återhållsamt spel.

Hans karriär sträckte sig över sju decennier. Det kommersiella genombrott kom 1958 med albumet "Ahmad Jamal at the Pershing: But Not for Me". Bland de mer omtalade verken finns hans arrangemang av jazzstandarden "Poinciana".

Ahmad Jamal prisades med Lifetime achievement award på Grammy-galan 2017.

I en intervju med The New York Times förra året sade Jamal:

— Jag utvecklas fortfarande när jag sätter mig vid pianot.

— Jag kommer fortfarande på nya idéer.