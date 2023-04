AI-skapad Drake och Weeknd-lÃ¥t viral

I låten, med titeln "Heart On My Sleeve", turas de två stjärnornas AI-skapade röster om att sjunga om popstjärnan och skådespelaren Selena Gomez, som tidigare dejtat The Weeknd.

Den som påstår sig ligga bakom låten, känd som @ghostwriter, hävdar att den skapats av programvara som tränats på musikernas röster.

"Det här är bara början", skriver @ghostwriter under låtens Youtube-video.

Sedan låten lades ut på fredagen förra veckan har den setts mer än 8,5 miljoner gånger på Tiktok och den långa versionen har mer än 250 000 spelningar på Spotify.

Ingen av artisterna har hittills kommenterat låten men Drake har nyligen uttryckt missnöje med att hans röst klonats i andra sammanhang.