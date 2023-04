Adele blir James Cordens sista carpool-gäst

När pratshowvärden sätter punkt för sin "The late late show" gör han det i den brittiska superstjärnans sällskap, skriver The Hollywood Reporter. I "The last last late late show with James Corden carpool karaoke special" överraskar Adele James Corden hemma i Los Angeles en tidig morgon, där hon väcker honom och erbjuder sig att köra honom till jobbet.

Väl i bilen är det sedan Adele som sköter utfrågningen och får Corden att berätta om åren som ledare för en av världens populäraste pratshower och tidigare carpoolresor. James Corden har lett "The late late show" sedan 2015 och meddelade redan för ett år sedan att den här säsongen skulle bli hans sista.

Finalen av "The late late show" sänds på torsdag i USA och programmet gästas av bland andra Harry Styles och Will Ferrell. Som meddelats tidigare kommer också Tom Cruise att dyka upp och göra en "Lejonkungen"-inspirerad musiksketch tillsammans med Corden där de två spelar Timon och Pumbaa.