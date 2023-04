Nelson firade 90 med stjärnspäckad konsert

Nelson passerade 90-strecket på lördagen och i helgen blev den gamle Texas-sonen rejält firad. Hyllningskonserten "Long story short: Willie Nelson 90" sträckte sig över två dagar och bjöd på en kavalkad av kända musiker och musik från Nelsons långa karriär.

En av dem var Neil Young, 77, som frågade de 17 000 åskådarna om det finns några äkta cowboys nu för tiden, varpå födelsedagsbarnet gjorde entré till publikens jubel och de två ikonerna sjöng sin duett "Are there any more real cowboys?" från 1985.

Den hattprydde Nelson genomförde framförandet sittande, en av få eftergifter han tvingats göra för sin ålder.

Låtsades vara dement

Jubileumskonserten bjöd även på musik från gamle Highwaymen-kollegan Kris Kristofferson, som sjöng tillsammans med Rosanne Cash, dottern till en annan medlem i supergruppen: Johnny Cash.

Gästade gjorde även rapparen Snoop Dogg som framförde "Roll me up and smoke me when I die" tillsammans med sin lika marijuanaälskande kompis Willie Nelson.

Även stjärnor som Kacey Musgraves, Chris Stapleton, Lyle Lovett, The Chicks (tidigare Dixie Chicks), Norah Jones, Tom Jones och Beck deltog i firandet.

— Jag vill tacka alla artister som kom hit i kväll för att hjälpa till med att fira vad det nu är vi firar, skämtade Nelson med låtsad demens och rev ner skrattsalvor.

Har släppt 73 album

Willie Nelson inledde artistkarriären redan på 1950-talet och har skrivit en drös låtar som har blivit countryklassiker, bland annat "Crazy", "On the road again" och "Funny how time slips away".

I mars släppte han soloalbum nummer 73 (!) och nyligen hade en dokumentärserie i fem delar om hans liv premiär.

— För en unge som växte upp i Texas kändes det som att det inte fanns något som var större än Willie Nelson, sade Owen Wilson som var en av kvällens konferencierer tillsammans med Helen Mirren, Ethan Hawke och Jennifer Garner.

— Och när jag tittar ut över Hollywood Bowl i kväll känns det fortfarande som att det inte finns något större än Willie Nelson.