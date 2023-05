Marit Bergman klar för "Så mycket bättre"

Marit Bergman presenterades i "Efter fem" i TV4 som en av årets hittills åtta klara deltagare, och enligt henne var det självklart att tacka ja.

— Jag och mig agent har haft en dialog med "Så mycket bättre" i ganska många år, säger hon.

Med Marit Bergman i programmet får de andra artisterna en nästan 30 år lång popkarriär att hämta låtar ifrån till sina tolkningar. Efter några år med bandet Candysuck solodebuterade hon 2002. Bland Marit Bergmans största hitlåtar märks "Adios amigos", "I will always be your soldier" och "This is the year".

— Man har ändå gjort en del genom åren, verkar det som, säger hon.

I februari kom "Här kommer vargen", Marit Bergmans första album med ny musik på sju år.

Sedan tidigare är det känt att också Eagle-Eye Cherry, Dogge Doggelito, Lasse Holm, Ellen Krauss, Mapei, Peg Parnevik och Sanne Salomonsen ska vara med i "Så mycket bättre" i år.