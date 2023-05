50 Cent till Sverige i höst

Konserten är den del av 50 Cents "The final lap tour", som markerar att det var 20 år sedan som han fick sitt stora genombrott med albumet "Get rich or die tryin".

Publiken kan vänta sig "dussintals fan-favoriter och hitlåtar tillsammans med utvalda låtar som inte framförts live på flera decennier", enligt ett pressmeddelande från arrangören Live Nation.

Rapparen släppte sitt senaste album "Animal ambition" för nio år sedan. Sedan dess har han valt att fokusera på andra projekt. Förra året släppte han bland annat dokumentären "Hip hop homicides".

Biljetterna till höstens spelning släpps på fredag.