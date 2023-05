Nya "Game of thrones"-serien pausas

Den pågående strejken bland manusförfattare i Hollywood innebär att arbetet med fantasyserien "A knight of the seven kingdoms: The hedge knight" pausas, rapporterar The Guardian.

Serien utspelar sig i tittarsuccén "Game of thrones" universum, vars upphovsperson George RR Martin ger de strejkande manusförfattarna "sitt fulla stöd". Det skriver författaren i ett blogginlägg på sin hemsida. "The hedge knight" utspelar sig 100 år innan händelserna i "Game of thrones" och handlar om en ung riddare och hans vasall. Manusförfattarnas organisation WGA gick ut i strejk den 2 maj. Andra serier som har drabbats av produktionsstopp är bland annat Netflixserien "Stranger things" och Apple tv+-serien "Severance".