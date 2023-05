Way Out West släpper fler akter

Festivalen Way Out West släpper ytterligare fem akter. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Nu står ytterligare fem akter klara för årets upplaga av Way Out West. Artisten Cleo, som nyligen tilldelats Årets hiphop på Grammisgalen, gästar festivalen i sommar. Även Maja Francis, som turnerade med First Aid Kit förra året, ansluter.