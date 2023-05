Blur släpper nytt album efter åtta år

Den 21 juli släpps "The ballad of Darren", gruppens första album sedan 2015 års "The magic whip" – som i sin tur var deras första album på tolv år.

"Den här skivan är som ett efterskalv, en reflektion och kommentar om var vi befinner oss nu", säger sångaren Damon Albarn i ett uttalande.

Blur var tillsammans med Oasis frontfigurer för 1990-talets britpop-era, då brittiska pop- och rockband toppade listorna runtom i världen.

Bandet har tagit långa pauser under 2000-talet, och Damon Albarn har samtidigt rönt stora framgångar med andra konstellationer som Gorillaz och The good, the bad & the queen.

Utöver Albarn består Blur fortfarande av originalmedlemmarna Graham Coxon, Alex James och Dave Rowntree. I sommar ska bandet på turné och, bland annat, göra två spelningar på Wembley i London.