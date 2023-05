"Rhapsody in rock" jubilerar på Dalhalla

Både nya och gamla ansikten dyker upp när Robert Wells livsverk "Rhapsody in rock" firar 25 år. Under två kvällar på Dalhalla utanför Rättvik bjuder pianovirtuosen in fler artister och dansare än någonsin.

Bland dem finns Magnus Carlsson, Linda Lampenius, Jakob Samuel, Janne Schaffer och Gladys Del Pilar. Även de gamla "Så ska det låta"-kollegorna Peter Harryson och Anders Berglund gästar, samt dansarna Karl Dyall och Rennie Mirro. "Jag är oerhört stolt att 'Rhapsody in rock' jubilerar med hela 25 år på Dalhalla. Det är paybacktime till all vår publik med det största artistuppbådet som vi levererat genom åren", säger Wells i ett pressmeddelande. Årets två föreställningar äger rum den 21 och 22 juli. De blir nummer 69 och 70 i ordningen på Dalhalla.