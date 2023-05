Karim försöker rädda världen i "The swarm"

Alexander Karim har en stor roll i 'The swarm' på Viaplay. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

En norsk forskare som försöker rädda planeten – det är Alexander Karims roll i internationella "The swarm". Vi spelade in under pandemin och serien påminner om hur det började. En viskning, ett mummel som växer till något som alla drabbas av, säger han.