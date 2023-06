Lang gÃ¶r opera om politiska fÃ¥ngar

"Prisoner of the state" spelas 3 och 4 juni på Malmö Opera och senare i sommar i Barcelona. Den skulle egentligen ha framförts i Malmö för tre år sedan, efter att den fått en konsertant urpremiär av New York Philharmonic, men coronapandemin kom emellan.

Verket är en samproduktion mellan sju internationella samproducenter: Barbican Centre London, Bochumer Symphoniker, Concertgebouw Bruges, Concertgebouw de Doelen Rotterdam, Barcelona Symphony Orchestra/Festival Grec och Malmö Opera.

2008 fick kompositören David Lang Pulitzerpriset i musik för sin komposition "The little match girl passion", inspirerad av HC Andersens saga om den lilla flickan med svavelstickorna och JS Bachs Matteuspassion.

Regissör är Elkhanah Pulitzer och dirigent Steven Sloane.