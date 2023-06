Mötley Crüe startar festen på Sweden Rock

Rockfestivalen är slutsåld och ungefär 35 000 tillresta hårdrockare per dag kommer besöka den lilla byn Norje, utanför Sölvesborg, där festivalen hålls.

Eveline Borgman, 16, från Norrköping är på sitt första Sweden Rock och ser fram mot Mötley Crue. Väninnan Elsa Larsson, 46, Norrköping, minns inte hur många Sweden Rock hon varit på. Det hon ser mest fram mot här konserten med amerikanska bandet Rancid.

En av festivalbesökarna är kulturminister Parisa Liljestrand (M) som bland annat lyssnade på det svenska bandet Soilwork under onsdagen.

Kulturminister Parisa Liljestrand (M) besöker Sweden Rock. Här med Sweden Rocks vd Jon Bergsjö.

92 band ska under fyra dagar underhålla fansen och under öppningskvällen är det stora dragplåstret det legendariska hårdrocksbandet Mötley Crüe. Under veckan kommer även Deep Purple, Iron Maiden och Ghost att uppträda på festivalen.

Sweden Rock håller på fram till den 10 juni.